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GündemIrak’ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak’ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesinde 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

02.10.2022 - 10:24 |
Irak’ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Sn. Bakanımız Hulusi Akar’ın açıkladığı, Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor.

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