Irak’ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesinde 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
02.10.2022 - 10:24 |
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Sn. Bakanımız Hulusi Akar’ın açıkladığı, Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor.
Sn. Bakanımız Hulusi Akar’ın açıkladığı, Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor.#MSB pic.twitter.com/xqp8UOINcV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2022