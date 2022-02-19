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GündemIrak'ın kuzeyinde 13 terörist öldürüldü! MSB duyurdu: İnlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz
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Irak'ın kuzeyinde 13 terörist öldürüldü! MSB duyurdu: İnlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' bölgesinde tespit edilen 5, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde de 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

19.02.2022 - 17:21 |
Irak'ın kuzeyinde 13 terörist öldürüldü! MSB duyurdu: İnlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

8 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu" denildi.

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