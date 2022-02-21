GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! Zirvedeki iller değişti, Bakan Koca duyurdu
HaberlerGündem Haberleri İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! Zirvedeki iller değişti, Bakan Koca duyurdu
ABONE OL

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! Zirvedeki iller değişti, Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97 ve İzmir'de 1017,38 oldu.

21.02.2022 - 13:19 |
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! Zirvedeki iller değişti, Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Covid-19'da 5-11 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 894,82'den 717,58'e, İzmir'de ise 1229,37'den 1017,38'e düştü; Ankara'da da 1279,73'ten 1323,97'ye yükseldi.

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 108,94 ile Van, 143,25 ile Şırnak ve 145,09 ile Antalya oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre; en çok artan 10 ilin Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun olduğunu açıkladı.

Öte yandan Samsun 1530,91 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı Zirvedeki iller değişti, Bakan Koca duyurdu

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı Zirvedeki iller değişti, Bakan Koca duyurdu

29 OCAK-4 ŞUBAT VAKA SAYILARI NE OLMUŞTU?

29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında ise, il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara’da bin 279,73, İzmir'de bin 229,37, İstanbul’da 894,82 olmuştu.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı Zirvedeki iller değişti, Bakan Koca duyurdu


29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olmuştu.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı Zirvedeki iller değişti, Bakan Koca duyurdu

KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik koronavirüs tablosundaki verilere göre, 70 bin 355 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 263 oldu. Bir günde toplam 440 bin 183 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 91 bin 164 olarak kaydedildi.

Tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,93 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 850 bin 157’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı Zirvedeki iller değişti, Bakan Koca duyurdu

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız” dedi.

Büyük orman yangını sonrası Marmaris'te erozyon riski ve kirlilik tehdidi
İlgili Haber
Büyük orman yangını sonrası Marmaris'te erozyon riski ve kirlilik tehdidi
Bilim Kurulu Üyesi İlhan tarih verdi: 'Vaka ve vefatların düşmesini bekliyorum'
İlgili Haber
Bilim Kurulu Üyesi İlhan tarih verdi: 'Vaka ve vefatların düşmesini bekliyorum'
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı gündemi!
İlgili Haber
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı gündemi!
TÜBİTAK Başkanlığı'na Hasan Mandal atandı
İlgili Haber
TÜBİTAK Başkanlığı'na Hasan Mandal atandı
Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da hayatını kaybetti
İlgili Haber
Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da hayatını kaybetti

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı!

    Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı!

    Akıl hastanesibe gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

    Akıl hastanesibe gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

    KDV indiriminin ardından harekete geçildi! Değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarında...

    KDV indiriminin ardından harekete geçildi! Değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarında...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı!

    Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı!

    Sıradaki Haber
    Akıl hastanesibe gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

    Akıl hastanesibe gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

    Sıradaki Haber
    PTT personel alımı ne zaman, 2022 başvuru tarihi açıklandı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    PTT personel alımı ne zaman, 2022 başvuru tarihi açıklandı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    Sıradaki Haber
    Gümüşe turistlerden yoğun ilgi! Fiyatları 400-600 TL arasında...

    Gümüşe turistlerden yoğun ilgi! Fiyatları 400-600 TL arasında...

    Sıradaki Haber