İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! Zirvedeki iller değişti, Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Covid-19'da 5-11 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 894,82'den 717,58'e, İzmir'de ise 1229,37'den 1017,38'e düştü; Ankara'da da 1279,73'ten 1323,97'ye yükseldi.

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 108,94 ile Van, 143,25 ile Şırnak ve 145,09 ile Antalya oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre; en çok artan 10 ilin Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun olduğunu açıkladı.

Öte yandan Samsun 1530,91 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

29 OCAK-4 ŞUBAT VAKA SAYILARI NE OLMUŞTU?

29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında ise, il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara’da bin 279,73, İzmir'de bin 229,37, İstanbul’da 894,82 olmuştu.





29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olmuştu.

KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik koronavirüs tablosundaki verilere göre, 70 bin 355 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 263 oldu. Bir günde toplam 440 bin 183 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 91 bin 164 olarak kaydedildi.

Tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,93 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 850 bin 157’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız” dedi.