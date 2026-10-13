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Soğuklar başladı, hazırlıklar hızlandı: Erzincan’da köylünün zorlu kış mesaisi

13.10.2026 - 07:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan'da havaların soğumasıyla birlikte kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermeye çalışan vatandaşlar, hazırlıkları aralıksız sürdürüyor.

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1Soğuklar başladı, hazırlıklar hızlandı: Erzincan’da köylünün zorlu kış mesaisi

Erzincan'da özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, kışı rahat geçirebilmek için hazırlıklara devam ediyor. Geceleri soğuk havanın hâkim olduğu son günlerde kış hazırlıklarına hız veren köy sakinleri, çetin kışa karşı önlem alıyor. Köy sakinleri, bölgede ve kentte çetin geçen kış aylarında evlerinde ısınmak için odun ve çalı-çırpı toplayarak, kışa hazır girmek istiyor.Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde ikamet eden Cemal Gümüş isimli vatandaş ise kış mevsimi hazırlıklarını sürdürdüklerini ve topladıkları kışlık odunları kimi zaman kucaklarında kimi zaman da traktörle evlerine getirdiklerini söyledi.

2Soğuklar başladı, hazırlıklar hızlandı: Erzincan’da köylünün zorlu kış mesaisi

Gümüş, "Kış hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kış hazırlığı olarak gıdaların yanında, yakacak ihtiyacını da düşünmeye başladık. Kış aylarında genelde çalı çırpı yakıyoruz. Ancak, havaların soğuk olduğu zamanlarda, ağaç dallarından temin ettiğimiz odunları yakıyoruz. Yakacakları bir yerde istif ediyoruz. Yılda 4 ton odun yakıyoruz. Kömür fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kömür alamıyoruz." diye konuştu.

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