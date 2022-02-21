Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da hayatını kaybetti

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 yakınını kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşamını kaybetti. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini bu hastalıktan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), akşam saatlerinde tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Şenay Genç Yalçınkaya ile Genç ailesinden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.