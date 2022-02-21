Türkiye’nin salgınla mücadelesinde yeni bir dönemece giriliyor! Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken gözler bu hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Maske zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili Bilim Kurulu’nun görüşleri alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak” ifadelerini kullandı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı gündemi!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

İŞTE BİLİM KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının gündemi ile ilgili şunları söyledi:

“Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz. Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Corona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak.”

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Son dönemde birçok ülkede maske takma zorunluluğunun sona ermesinin ardından vatandaşların merak ettiği soruya yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Maske zorunluluğu hakkında konuşan Sağlık Bakanı Koca, önümüzdeki hafta çarşamba gününü işaret etti.

Gelecek hafta çarşamba günü korona virüs sürecini anlatan bir basın toplantısı yapılacağını aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Corona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak” dedi.

Maske zorunluluğunun sona erebiceğini belirten Sağlık Bakanı Koca “Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz” ifadelerini kullandı.