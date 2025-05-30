İlkokul öğrencilerinden çığır açacak proje! Tek kavanoz yetti, artık hiçbirine gerek kalmadı

Arda, süreci okuldaki üç öğretmenle beraber yürüttüklerine işaret ederek, "Öğrencilerimiz çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli oldu. Her şeyi çöpe atıyorlardı, artık hiçbir şeyi atmıyorlar, ayrıştırıyorlar. Evde anne ve babalarını atıkların ayrıştırılması konusunda 'Bunu kompost için ayıralım.' şeklinde uyarıyorlar." ifadelerini kullandı.