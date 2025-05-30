İlkokul öğrencilerinden çığır açacak proje! Tek kavanoz yetti, artık hiçbirine gerek kalmadı
Giresun’da bir ilkokulda hayata geçirilen çevre dostu projeyle, öğrencilerin evlerinden getirdikleri gıda atıkları değerlendirilerek 10 ay gibi kısa bir sürede 50 kilogram organik gübre üretildi. Proje sayesinde çocuklar hem geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik bilinci kazandı hem de doğaya katkı sağladı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin öncülüğünde yürütülen bu uygulama, çevre bilincini artırmak ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
AA
• 30 Mayıs 2025 - 17:04 • Son Güncelleme:
AA
• 30 Mayıs 2025 - 17:04 • Son Güncelleme: