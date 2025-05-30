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İlkokul öğrencilerinden çığır açacak proje! Tek kavanoz yetti, artık hiçbirine gerek kalmadı

Giresun’da bir ilkokulda hayata geçirilen çevre dostu projeyle, öğrencilerin evlerinden getirdikleri gıda atıkları değerlendirilerek 10 ay gibi kısa bir sürede 50 kilogram organik gübre üretildi. Proje sayesinde çocuklar hem geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik bilinci kazandı hem de doğaya katkı sağladı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin öncülüğünde yürütülen bu uygulama, çevre bilincini artırmak ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AA
• 30 Mayıs 2025 - 17:04 • Son Güncelleme:
AA
• 30 Mayıs 2025 - 17:04 • Son Güncelleme:
1İlkokul öğrencilerinden çığır açacak proje Tek kavanoz yetti, artık hiçbirine gerek kalmadı

Görele ilçesindeki Hasan Ali Yücel İlkokulunda çevre bilincine katkı sağlamak için 2024 yılında "Katı Atıkların Geri Dönüşümü" projesi hayata geçirildi.

2İlkokul öğrencilerinden çığır açacak proje Tek kavanoz yetti, artık hiçbirine gerek kalmadı

Öğrenciler, projeye katkı sağlamak için evlerindeki meyve, sebze ve yumurta kabuğu gibi atıkları okullarına getirdi. Özel bir kovada belirli süre biriktirilerek talaşla karıştırılan atıklardan 10 ayda 50 kilogram gübre üretimi gerçekleştirildi.

3İlkokul öğrencilerinden çığır açacak proje Tek kavanoz yetti, artık hiçbirine gerek kalmadı

Üretilen organik gübreler, okulda yetiştirilen sebze ve meyveler ile ilçedeki bir lisenin hobi bahçesinde kullanıldı.

4İlkokul öğrencilerinden çığır açacak proje Tek kavanoz yetti, artık hiçbirine gerek kalmadı

Proje koordinatörlerinden İngilizce öğretmeni Mesil Arda, AA muhabirine, Harezmi Öğretim Modeli kapsamında projeyi uyguladıklarını söyledi.

5İlkokul öğrencilerinden çığır açacak proje Tek kavanoz yetti, artık hiçbirine gerek kalmadı

Öğrencilerle en çok karşılaşılan problemlere yönelik yaptıkları görüşmelerde "çevredeki çöpler" konusunda fikir birliği sağladıklarını anlatan Arda, çöplerin geri dönüşümü konusunda çok fazla çalışma yapılmadığını tespit ettiklerini belirtti.

6İlkokul öğrencilerinden çığır açacak proje Tek kavanoz yetti, artık hiçbirine gerek kalmadı

Katı gıda atıklarıyla süreci başlattıklarını ifade eden Arda, "Öğrenciler gıda atıkları getirdi. Kovalarda kompost oluşturduk ve kompostu dinlenmeye aldık. Kötü koku olmaması için sularını boşalttık. İki hafta beklettikten sonra da belediye işbirliğinde Görele Anadolu Lisesi bahçesinde toprağa gömdük." dedi.

7İlkokul öğrencilerinden çığır açacak proje Tek kavanoz yetti, artık hiçbirine gerek kalmadı

Arda, elde ettikleri gübrenin kimyasal madde içermediğine ve tamamen organik olduğuna işaret ederek, böylelikle hedeflerine ulaştıklarını ve projeyi tamamladıklarını anlattı.

8İlkokul öğrencilerinden çığır açacak proje Tek kavanoz yetti, artık hiçbirine gerek kalmadı

Öğrencilerin kompost gübre için araştırma yaptığına da değinen Arda, "Bir çoğumuz kompost nedir bilmiyorduk. Çocuklar, hangi atıklar komposta uygundur, neler kullanılır, bunlarla ilgili çok fazla bilgi edindi." diye konuştu.

9İlkokul öğrencilerinden çığır açacak proje Tek kavanoz yetti, artık hiçbirine gerek kalmadı

Arda, süreci okuldaki üç öğretmenle beraber yürüttüklerine işaret ederek, "Öğrencilerimiz çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli oldu. Her şeyi çöpe atıyorlardı, artık hiçbir şeyi atmıyorlar, ayrıştırıyorlar. Evde anne ve babalarını atıkların ayrıştırılması konusunda 'Bunu kompost için ayıralım.' şeklinde uyarıyorlar." ifadelerini kullandı.