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İki ilde suç örgütüne operasyon! 18 şüpheli tutuklandı

13.07.2026 - 18:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Esra GÜNTEPE / İSTANBUL, (DHA)

İki ilde suç örgütüne operasyon! 18 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da faaliyet gösteren ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Çekmeköy ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Çekmeköy'de örgütlü suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı suç örgütü takibe alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 'Nitelikli Yağma', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Kasten Yaralama', 'Silahlı Tehdit', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Suç Üstlenme' suçlarından çok sayıda farklı eyleme karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 10 Temmuz günü İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari olan 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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