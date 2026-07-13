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Vücuduna kene yapıştı! Talihsiz kadın 10 gün sonra hayatını kaybetti

13.07.2026 - 18:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Vücuduna kene yapıştı! Talihsiz kadın 10 gün sonra hayatını kaybetti

Burdur'da 10 gün önce tarlada çalıştığı sırada vücuduna kene tutunan Fatma Duran (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kayış köyündeki tarlaya çalışmaya giden Fatma Duran'ın vücuduna 10 gün önce kene tutundu. Akşam eve döndüğünde durumu fark eden Duran, Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Fatma Duran, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde KKKA teşhisi konulan Fatma Duran, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

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