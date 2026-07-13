EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? ÖSYM 2026 EKPSS tercih tarihi ne zaman?
EKPSS tercihleri ile ilgili yeni gelişme. 2026 EKPSS, 19 Nisan 2026 tarihinde tamamlandı. EKPSS sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklandı. EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? ÖSYM 2026 EKPSS tercih tarihi ne zaman? İşte yanıtı...
Adayların heyecanla beklediği 2026 EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları sonrasında adaylar tercih detaylarını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, EKPSS tercihleri belirlenen tarihlerde gerçekleşecek.
EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'nin resmi duyurularına göre, 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebildi.
EKPSS TERCİLERİ NE ZAMAN?
EKPSS sonuçlarının ardından adaylar tercih sürecini bekleyecek. Tercih ekranının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.