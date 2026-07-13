EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? ÖSYM 2026 EKPSS tercih tarihi ne zaman?

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Adayların heyecanla beklediği 2026 EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları sonrasında adaylar tercih detaylarını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, EKPSS tercihleri belirlenen tarihlerde gerçekleşecek.