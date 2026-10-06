İki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, Mamak Karşıyaka Mahallesi Kırıkkale-Samsun kara yolu Kırıkkale istikametinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale-Samsun kara yolu Ankara istikametinde E.O. hakimiyetindeki araç Ankara istikametinde ilerlediği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kırıkkale istikametine geçerek L.T.'nin sürücülüğünü yaptığı araca çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan incelemede araç sürücüsü E.O. ve yolcu olarak bulunan N.O.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer araç sürücüsü L.T. ve araçta yolcu olarak bulunan M.T. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.