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Trabzon'da kaya düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

06.10.2026 - 21:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (İHA)

Trabzon'da kaya düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde kaya düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, bu akşam saat 19.30 sıralarında Araklı ilçesi Erikli mahallesi Çatak yolu üzerinde meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi sonucu yoldan geçen bir araç zarar gördü.

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Olayda araçta bulunan Muharrem Beşir (28) yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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