Ezber bozan hasat gerçekleşti! İlaçsız arıcılığın şifresi kenevirde bulundu

8

Üniversite ile de irtibat halindeyiz. Bu hastalığın olup olmadığıyla ilgili gerekli incelemeleri yapıyorlar. Biz gereken tescili alacağız. Arıcı arkadaşlarımızla bundan bir netice aldığımızda kesin olarak tavsiyede bulunacağız. Varroa ile ilgili çok etkili olduğunu gördük. Ayrıca balın kalitesini de arttırdı. İçerisinde kenevir özütünün olduğu bir tahlil yaptırıyoruz. Onu da tescillendirirsek o şekilde bir değerlendirme yapacağız" dedi.