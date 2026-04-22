Iğdır’da alacak verecek kavgasında bir kişi ağır yaralandı

Iğdır’da Şht. Vahap Akar Caddesi üzerinde, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirlerine sopa, değnek, kaldırım taşı, plastik borularla saldırdığı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada Mücahit K. (44) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anları cep telefonu ile kayıt altına alındı.