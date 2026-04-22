Şırnak’ta kamyonet şarampole uçtu 1 kişi ağır yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, Cizre-İdil Karayolu Mezbahane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuştepe mevkiinden ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan M.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Metrelerce sürüklenen ve adeta hurda yığınına dönen araçta sürücü M.D. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.