Görüntüsü güzel ama cezayı duyan bir adım geri çekiliyor!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber yılın 20 günü yaşayan ters lale çiçeği ömrünü tamamlamak üzere.

Kırmızı ters lale içinde çiçek açan sarı renkli ters laleler göz kamaştırdı. Nadir bulunan, Hakkari, Van ve Şırnak bölgesinde yetişen ters lale çiçeğini koparana ya da zarar verene 700 bin lira ceza kesiliyor. Bölge halkı gözü gibi baktığı çiçekler, yavaş yavaş kurumaya başladı.