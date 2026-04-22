Görüntüsü güzel ama cezayı duyan bir adım geri çekiliyor!

22.04.2026 - 00:19

Kaynak: İHA

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde açan ve 20 günlük ömrü olan rengarenk ters laleler, görsel şölen oluşturdu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber yılın 20 günü yaşayan ters lale çiçeği ömrünü tamamlamak üzere.

Kırmızı ters lale içinde çiçek açan sarı renkli ters laleler göz kamaştırdı. Nadir bulunan, Hakkari, Van ve Şırnak bölgesinde yetişen ters lale çiçeğini koparana ya da zarar verene 700 bin lira ceza kesiliyor. Bölge halkı gözü gibi baktığı çiçekler, yavaş yavaş kurumaya başladı.

25 yıl sonra ilk gerçekleşti! Vatandaşlar ilgiyle izledi
#Gündem

25 yıl sonra ilk gerçekleşti! Vatandaşlar ilgiyle izledi

Aydın’da dava öncesi para talep edip dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı
#Gündem

Aydın’da dava öncesi para talep edip dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı

Iğdır’da alacak verecek kavgasında bir kişi ağır yaralandı
#Gündem

Iğdır’da alacak verecek kavgasında bir kişi ağır yaralandı