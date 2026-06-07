GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKoklaması bedava, koparması 700 bin lira! Sakarya’da koruma altına alındı
HaberlerGündem Haberleri Koklaması bedava, koparması 700 bin lira! Sakarya’da koruma altına alındı

Koklaması bedava, koparması 700 bin lira! Sakarya’da koruma altına alındı

07.06.2026 - 15:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda, havaların serin gitmesi sebebiyle haziran ayında açan şakayıklar renkli görüntüler oluşturdu. Koruma altında bulunan ve yılda sadece 10 gün kadar canlı kalan bu nadide çiçekleri koparmanın ağır idari para cezası bulunuyor.

1Koklaması bedava, koparması 700 bin lira! Sakarya’da koruma altına alındı

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle Dikmen Yaylası'nda bu yıl doğanın canlanması gecikmeli olarak haziran ayını buldu. Baharın gelişiyle birlikte, bölgede "yayla çiçeği" olarak da adlandırılan şakayıklar zirve noktalarında açmaya başladı.

2Koklaması bedava, koparması 700 bin lira! Sakarya’da koruma altına alındı

Katmerli yapısı ve estetik görünümüyle doğaseverlerin ilgisini çeken bu bitki türü, nesli tehlike altında olduğu için biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında sıkı şekilde gözetiliyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verenlere 699 bin 245 lira, kurum ve kuruluşlara ise 3 milyon 496 bin 767 lira ceza uygulanıyor.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizifavorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Koklaması bedava, koparması 700 bin lira! Sakarya’da koruma altına alındı

Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde açan ve görsel şölen oluşturan doğa güzelliği hakkında konuşan Onur Kazın, "Dikmen yaylamızda, Şakayık çiçeği olarak bilenen ancak köy dilinde 'yayla çiçeği' denilen bir çiçek bu. Bu çiçek genellikle yukarı kesimlerde açıyor. Koparılması yasak, yaklaşık 700 bin lira gibi bir cezası var. Genellikle bu mevsimlerde açıyor. Bir hafta sürüyor" dedi.