Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’dan Dünyaya ‘Verimlilik’ Mesajı: 'Türkiye, iş birliğini daha da güçlendirmeye hazır'

Haberin Devamı

Bakan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı’na katılarak açılış konuşması gerçekleştirdi.

GELECEK NESİLLERE SORUMLULUĞUMUZ

Dünyanın COVID-19 pandemisi, tedarik zinciri aksaklıkları, ticaret savaşları, doğal afetler, Ukrayna’daki savaş ve şimdi de İran’da yaşanan gelişmeler ile petrol ve doğal gaz piyasalarında şimdiye kadar görülen en büyük arz şoklarını yaşadığına dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu karmaşık koşullar altında ‘Sıfır Atık’ ve ‘enerji verimliliği’ kavramlarının her zamankinden daha kritik bir önem taşıdığını ifade etti. Bakan Bayraktar, “Her ikisi de değeri en üst düzeye çıkarır. Her ikisi de çevreyi korur. Her ikisi de ekonomik dayanıklılığımızı güçlendirir. Ve her şeyden önemlisi, her ikisi de gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yansıtır.” dedi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizifavorilerinize ekleyin.

EN TEMİZ KAYNAK ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliğinin önemine vurgu yapan Bakan Bayraktar, “Enerji verimliliği sahip olduğumuz en temiz, en hızlı ve en uygun maliyetli kaynaktır. Tasarruf edilen her kilovatsaat; üretmek, ithal etmek veya bedelini ödemek zorunda olmadığımız enerji anlamına gelir.” diye konuştu.

20 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM HEDEFİ

Haberin Devamı

2024 yılında Türkiye’nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ile İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Bayraktar, “Bu kapsamlı ve iddialı yol haritası çerçevesinde, enerji üretiminden binalara, sanayiden ulaştırma ve tarıma kadar tüm sektörlerde 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyoruz. Hedeflerimiz iddialı ancak ulaşılabilir olduğuna inanıyoruz: enerji tüketiminde yüzde 16 oranında azalma sağlamak, bunun sonucunda 100 milyon ton emisyonun önüne geçmek ve ekonomimiz için uzun vadede önemli tasarruflar elde etmek. Sadece 2024 ve 2025 yıllarında enerji verimliliği alanında yaklaşık 7,6 milyar dolarlık yatırımı harekete geçirmiş bulunuyoruz. Bu yatırımlar şimdiden toplamda 4,6 milyon ton petrol eşdeğeri enerji tasarrufu ve 14,3 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağlamıştır. Bu miktar, yaklaşık 30 milyon ağacın yaşamları boyunca absorbe edeceği emisyona eşdeğerdir” bilgisini paylaştı.

İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRMEYE HAZIRIZ

Haberin Devamı

COP31’e doğru ilerlerken, enerji verimliliğinin küresel iklim ve kalkınma tartışmalarında çok daha merkezi bir konuma yerleşmesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, “Çünkü enerji verimliliği yalnızca çevresel bir araç değildir. Aynı zamanda bir enerji güvenliği aracıdır ve hızla değişen küresel ekonomide giderek daha fazla bir rekabetçilik aracına dönüşmektedir. Bununla birlikte, hiçbir ülke verimlilik potansiyelini tek başına tam anlamıyla hayata geçiremez. Dönüşümün ölçeği, daha güçlü ve daha kapsamlı uluslararası iş birliğini, daha derin bilgi paylaşımını ve daha yenilikçi finansman ile teknoloji ortaklıklarını gerektirmektedir. Bu nedenle Türkiye; politika tasarımı, düzenleyici çerçeveler, dijitalleşme, ölçme ve doğrulama sistemleri ile sürdürülebilir finansman modelleri gibi alanlarda tüm katılımcı ülkeler ve kurumlarla iş birliğini daha da güçlendirmeye hazırdır.” açıklamasını yaptı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti: “Geri dönüştürülen her ürün, önlenen her ton atık ve tasarruf edilen her kilovatsaat bizi daha sürdürülebilir bir geleceğe bir adım daha yaklaştırmaktadır. Gezegenimizin kaynakları sınırlı olabilir; ancak yenilik yapma, iş birliği geliştirme ve verimliliği artırma kapasitemiz sınırsızdır. Bugünkü yuvarlak masa toplantısının anlamlı bir diyalog ortamı oluşturacağına ve yeni ortaklıklar ile somut iş birliklerinin önünü açacağına yürekten inanıyorum. Türkiye, hepinizle birlikte çalışmaya hazırdır.”