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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 566 askerle...

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin'de 566 personelin katılımıyla Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlatıldı.

02.04.2022 - 13:36 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 566 askerle...

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde “Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal (Mardin-Ömeryan)” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Operasyon başladı, 566 askerle...

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (566) personel (38) operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Operasyon başladı, 566 askerle...

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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