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Polis atamalarıyla ilgili son dakika! Ve değişiyor! Şark görevi...

Atamalarla ilgili son dakika gelişmesi. Emniyet atama yönetmeliğinde yapılacak değişiklikte 4 tayin bölgesi uygulamasından vazgeçiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün yeni yayımlanan personel atama yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı.

02.04.2022 - 12:52 |
Polis atamalarıyla ilgili son dakika! Ve değişiyor! Şark görevi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin "şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çalışmasının yapıldığını anımsattı.

"ATAMA BÖLGELERİ DOĞU VE BATI ŞEKLİNDE İKİYE AYRILACAK"

Doğu ve Güneydoğu'da 2 yıllık, 3 yıllık şark görevlerinde düşmeler yaptıklarını belirten Soylu, "Özellikle ikinci şark görevlerinde sene olarak da az olmasına rağmen oralarda da 1 ve 2 yıllık, genellikle 1 istisnai olarak da 2 yıllık düşümler söz konusu. Bu, attığımız adımın bir yeniliğiydi. Orada önemli bir şey daha söz konusuydu, o da şu, 2 şark vardı zaten. O 2 şarktan doğuyu ikiye böldük, batıyı da ikiye böldük kendi içerisinde" dedi.

Soylu sözlerine şu şekilde devam etti: "Doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık. Yine ihtiyaca yönelik yerlere elbette ki tayinler yapılacak. Çünkü bazı illere gidilmekten imtina ediliyor ama oraların güvenliği de bizim sorumluluğumuz içerisinde. Bütün bunu sağlayabilecek bir adımı da inşallah atacağımızı düşünüyoruz."

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