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Hastane personelinden hasta köpeğe antibiyotik tedavisi

Karaman'da Ermenek Devlet Hastanesi personeli, hastane yakınında buldukları, hasta olduğu belirlenen köpeğe, antibiyotik tedavisi uygulamaya başladı.

02.04.2022 - 13:23 | | Ali Rıza ETCİ/ KARAMAN, (DHA)
Hastane personelinden hasta köpeğe antibiyotik tedavisi

 

Ermenek Devlet Hastanesi yakınlarında sağlık personeli tarafından hasta olarak bulunan köpek, önce veteriner kliniğine götürüldü. Yavru köpeğin bakımını üstlenen doktorlar ve hastane personeli, hastane bahçesinde antibiyotik tedavisi başlattı. Sağlık çalışanları, köpeğin durumunu yakından takip ediyor.

Hastane personelinden hasta köpeğe antibiyotik tedavisi

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Hastane personelinden hasta köpeğe antibiyotik tedavisi

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