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Hızlı kebap yeme yarışması yapıldı!

Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde kutlandı. Etkinlikler Ankara Valiliği ev sahipliğinde Başkent Millet Bahçesi’nde başladı. Türk Mutfağı Haftası, etkinliklerinde gram altın ödüllü en hızlı kebap yeme yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

23.05.2024 - 16:11 | | DHA
Hızlı kebap yeme yarışması yapıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nın Ankara etkinlikleri, Ankara Valiliği ev sahipliğinde Başkent Millet Bahçesi’nde başladı.

Hızlı kebap yeme yarışması yapıldı

KAZANANA GRAM ALTIN ÖDÜLÜ VAR

Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde eşsiz lezzetler görücüye çıktı. Hatay, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep başta olmak üzere Türk mutfağının gözde yemekleri 4 gün sürecek olan etkinliklerde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Hızlı kebap yeme yarışması yapıldı

Etkinlik kapsamında hazırlanan gram altın ödüllü en hızlı kebap yeme yarışmasında ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmaya katılanlar hazırlanan kebapları hızla tüketerek ödülü uzanmaya çalıştı. Etkinlik kapsamında yapılan seğmen gösterisi de ilgiyle izlendi.

 

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