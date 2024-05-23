Hızlı kebap yeme yarışması yapıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nın Ankara etkinlikleri, Ankara Valiliği ev sahipliğinde Başkent Millet Bahçesi’nde başladı.

KAZANANA GRAM ALTIN ÖDÜLÜ VAR

Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde eşsiz lezzetler görücüye çıktı. Hatay, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep başta olmak üzere Türk mutfağının gözde yemekleri 4 gün sürecek olan etkinliklerde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik kapsamında hazırlanan gram altın ödüllü en hızlı kebap yeme yarışmasında ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmaya katılanlar hazırlanan kebapları hızla tüketerek ödülü uzanmaya çalıştı. Etkinlik kapsamında yapılan seğmen gösterisi de ilgiyle izlendi.