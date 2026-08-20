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Hırka verme meselesi tartışmaya döndü: Çıkan kavgada arkadaşını 3 yerinden bıçakladı

20.08.2026 - 00:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

Hırka verme meselesi tartışmaya döndü: Çıkan kavgada arkadaşını 3 yerinden bıçakladı

Tokat'ta okul bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi 3 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

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Olay, Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Okulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde buluşan arkadaş grubu içerisinde B.S. ile M.T.Y. arasında iddiaya göre hırka verme meselesi nedeniyle önce sözlü tartışma çıktı.

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Karşılıklı hakaretlerin ardından büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.T.Y., yanında bulunan bıçakla B.S.'yi 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan B.S., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kavgada M.T.Y. de hafif şekilde yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı okul bahçesinde çalışma yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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