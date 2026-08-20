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Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

20.08.2026 - 01:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MANİSA (İHA)

Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.

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Yangın, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. 15 dakika içinde ilk müdahale gerçekleşen yangına 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edildi.

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Yangın, havadan ve karadan yürütülen müdahalelerle kontrol altına alındı.

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