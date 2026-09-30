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Un, yoğurt ve biberi harmanlıyorlar! Komşular bir araya geldi, kış hazırlığı başladı

30.09.2026 - 12:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kadınlar, kış sofralarının vazgeçilmezi tarhana için imece usulü bir araya geldi. Un, yoğurt, biber, domates ve baharatlarla hazırlanan hamurlar günlerce dinlendirilip kurutularak kış aylarında tüketilmek üzere özenle hazırlandı.

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1Un, yoğurt ve biberi harmanlıyorlar! Komşular bir araya geldi, kış hazırlığı başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinde imece usulü tarhana yapımı için bir araya gelen kadınlar, akraba ve komşularıyla dayanışma örneği sergiledi.

2Un, yoğurt ve biberi harmanlıyorlar! Komşular bir araya geldi, kış hazırlığı başladı

Sabahın erken saatlerinde toplanan kadınlar; yoğurt, un, biber, domates ve çeşitli baharatların harmanlanıp günlerce dinlendirildiği hamurları büyük bir titizlikle hazırladı. Bez örtüler üzerine serilen tarhana hamurları, kurutulup ovalanarak kış sofralarına hazır hale getirildi.

3Un, yoğurt ve biberi harmanlıyorlar! Komşular bir araya geldi, kış hazırlığı başladı

Yıllardır süregelen bu geleneği yaşatmaktan mutluluk duyduklarını belirten belde sakinleri, imece usulünün hem işleri kolaylaştırdığını hem de komşuluk ve akrabalık bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

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