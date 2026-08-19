Siverek'te araçlarıyla seyir halindeki aileye silahlı saldırı iddiası: Dehşet anları cep telefonu kamerasında

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Olay, Yücelen Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre M.A.S., eşi ve çocuklarıyla birlikte Keskin Kırsal Mahallesi'nde bulunan ablasını ziyaret etti. Gece saat 23.00 sıralarında ailesiyle birlikte Siverek ilçe merkezindeki evine dönmek üzere yola çıkan M.A.S.'nin aracı, 3 araç tarafından takip edildi. Uzuncuk Kırsal Mahallesi çıkışında araçların önünü kesmeye çalıştığı öne sürülen M.A.S., durmadan yoluna devam ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.