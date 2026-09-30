22 yaşındaki kimyagerden dünyada bir ilk: O meyvenin parfümünü yaptı!

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İncirin koku notaları üzerinde çalışarak farklı formüller deneyen Ersancar, ilk çalışmalarından sonra farklı numuneler hazırladığını ifade ederek "Aydınımızın inciri zaten tescilli. Bunu kullanmak istedim. Onların özünü çıkartarak hem kadınların hem erkeklerin kullanabileceği hoş bir kokuya dönüştürdüm ve güzel bir sonuç aldık. Festivale özgün bir şey olmasını istediğim için Germencik Belediye Başkanımız Burak Zencirci'ye sundum. Başkanımız da çok beğendi. Hatta festival sonrasında da ne yapabiliriz konuştuk. Üniversiteye başladığımdan beri zaten sürekli farklı bir şeyler üretmeyi düşünüyordum. İncirli parfüm fikri üzerine yazın başından beri çalışıyordum zaten. Festivale katılacağım netti ve bu parfümü festivale özel ürettim" şeklinde konuştu.



Onuncu denemenin ardından parfümü istediği noktaya taşıdığını ifade eden Ersancar; "Kadınla erkek kokularındaki nüanslar farklı. Kadına bir tık daha tatlı nüans ekledim. Yani kadınlarınki birazcık daha tatlı ve şekerlidir. Onda şekeri hissedersiniz. Erkekte de o şekerden olabildiğince uzaklaşmaya çalıştım. Yani erkek bir tık daha sert, bir tık daha ağır geliyor. Kadın kokusunda tatlılığı, o incir balını daha çok ortaya çıkarmaya çalıştım. Çalışma çok uzun sürdü diyebilirim. İlk yaptığım denemedeki koku da bana kalırsa çok güzeldi ama arada çok firelerimiz de oldu. Daha sonra denemelerim devam etti ve 10. denemede ‘Evet, bu istediğim kıvama geldi' dedim. Benim içime çok sindi ortaya çıkardığım koku ve etrafıma da sordum. Onlar da onayladıktan sonra ‘Bu tamamdır' deyip üretmeye başladım" dedi.