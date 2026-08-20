Sakarya'da üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Teras katında bulunan yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle A.Y.F. ile üvey babası A.D.(45) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y.F., üvey babası A.D.'ye tabancayla ateş etti.

Boynunun sağ tarafından vurularak kanlar içinde kalan A.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise hastanenin önüne akın etti. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet güçleri, üvey oğul A.Y.F.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.