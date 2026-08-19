Kemah’ta 3 dekarlık alanda mor bereket: Lavanta hasadı başladı

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Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yahşiler köyünde lavanta üretimi yapan Rıza Köse’nin hasat çalışmalarına eşlik etti. Köse’nin 3 dekarlık alanda 7 bin kök lavanta yetiştirdiği belirtildi.

Lavantaları hasat eden üretici Rıza Köse, tarladan elde ettiği ürünleri yalnızca satışa sunmakla kalmıyor. Kendi kurduğu sistemle lavantalardan yağ da üreterek tarımsal ürünü işleyip daha yüksek katma değerli hale getiriyor.

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Yahşiler köyünde başlayan lavanta hasadı, Erzincan’da alternatif tarım ve tıbbi-aromatik bitki üretiminin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Yetkililer, bölgede farklı ürünlerin yetiştirilmesinin üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturduğuna dikkat çekerken, lavanta üretiminin de Erzincan’ın tarımsal çeşitliliğine katkı sağladığı ifade edildi.