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Kemah’ta 3 dekarlık alanda mor bereket: Lavanta hasadı başladı

19.08.2026 - 23:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZİNCAN (İHA)

Kemah’ta 3 dekarlık alanda mor bereket: Lavanta hasadı başladı

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Yahşiler köyünde lavanta hasadı başladı. 3 dekarlık alanda yetiştirilen 7 bin kök lavantanın hasadıyla birlikte üreticinin tarladan elde ettiği ürün, lavanta yağına dönüştürülerek katma değer kazanıyor.

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Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yahşiler köyünde lavanta üretimi yapan Rıza Köse’nin hasat çalışmalarına eşlik etti. Köse’nin 3 dekarlık alanda 7 bin kök lavanta yetiştirdiği belirtildi.

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Lavantaları hasat eden üretici Rıza Köse, tarladan elde ettiği ürünleri yalnızca satışa sunmakla kalmıyor. Kendi kurduğu sistemle lavantalardan yağ da üreterek tarımsal ürünü işleyip daha yüksek katma değerli hale getiriyor.

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Yahşiler köyünde başlayan lavanta hasadı, Erzincan’da alternatif tarım ve tıbbi-aromatik bitki üretiminin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Yetkililer, bölgede farklı ürünlerin yetiştirilmesinin üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturduğuna dikkat çekerken, lavanta üretiminin de Erzincan’ın tarımsal çeşitliliğine katkı sağladığı ifade edildi.

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