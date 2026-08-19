Erzincan’da bal hasadı başladı! Bin 500 ton rekolte bekleniyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ile birlikte Kemaliye ilçesine bağlı Kabataş köyünde arıcılık yapan Mehmet Akgül ve oğlu Selçuk Akgül’ün bal hasadına katıldı.

Erzincan genelinde bal hasadının başlamasıyla birlikte arıcıları tatlı bir telaş sararken, bu yıl kent genelinde yaklaşık 1.500 ton bal rekoltesi bekleniyor. Erzincan’ın zengin bitki örtüsü ve doğal florası, bölgedeki arıcılığın önemli avantajları arasında yer alıyor.

Kentte üretilen ballardan 3’ünün coğrafi işaret taşıdığı belirtilirken, Erzincan ballarının Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırıldığı ifade edildi.

Bal hasadına katılan İl Müdürü Alper Koçaker, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.

Erzincan’ın yaylalarından sofralara uzanan bal üretiminde, arıcıların alın teri, arıların emeği ve bölgenin zengin florası önemli rol oynuyor.