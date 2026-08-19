Bin 500 yıllık tarihi Justinianus Köprüsü 8 yıllık emeğin ardından kendine hayran bırakıyor

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Buralar yeşillikti, top oynadık. Gün yüzüne çıkartılan yeni alanlarla birlikte daha güzel oldu. Görsel olarak da ilgililer buraları çok iyi değerlendirdi. Çok güzel oldu. Gece ambiyansı daha iyi ışıklarla birlikte. Restorasyon süreci biraz uzun sürdü ama şuan gayet mutluyuz" dedi.