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GündemHemşire Ömür Erez’i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
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Hemşire Ömür Erez’i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı

İstanbul’da hemşire Ömür Erez‘i öldüren Rahmi Uygun ve Uygun’a yardım etmekle suçlanan Musa T. tutuklandı.

21.01.2022 - 19:06 | | DHA
Hemşire Ömür Erez’i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı

İstanbul’un Kartal ilçesinde aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez’i öldüren Rahmi Uygun savcılıktaki ifadesinin ardından “Tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk oldu. Savcılık, Uygun’la birlikte gözaltına alınan Musa T.’nin de “Tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklanmasını istedi.

Kartal’da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i tabancayla vurarak öldüren saldırgan Rahmi Uygun ve olaydan bir gün önce Konya’dan birlikte geldiği tespit edilen Musa T. dün gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Savcılık ifadelerini aldığı Rahmi Uygun’u “Tasarlayarak öldürme” suçundan Musa T.’yi de “Tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Mahkeme iki kişinin tutuklanmasına karar verdi.

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