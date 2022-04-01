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HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke ortaya çıktı!

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Resmi kanallardan yurt dışına çıkış gözükmüyor" dedi. Ortaya atılan yeni iddiaya göre, güzel yasa dışı yollarla yurt dışına çıktı ve kaçtığı ülke tespit edildi.

01.04.2022 - 16:21 |
HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke ortaya çıktı!

"Koçero" kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile PKK kampında fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkına yeni bir gelişme yaşandı.

TBMM'de dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Semra Güzel, bu davete yanıt vermedi. Ardından 24 Mart tarihinde hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılık talimatıyla adreslerine bakılan Güzel'e ulaşılamadı. Semra Güzel'e ulaşılamaması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı, gümrük birliklerine yazı gönderdi.

22 OCAK'TA ALMANYA'YA KAÇTI

Haber7'de yer alan habere göre; Güzel, yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçtı. HDP'li Semra Güzel'in en son Diyarbakır'da görüldü, 22 Ocak tarihinde de Türkiye'den kaçarak Almanya'ya gitti. 

SAVUNMASINI ALMAK İÇİN MECLİS KOMİSYONU DA KENDİSİNE ULAŞAMAMIŞTI

Semra Güzel, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için hem Meclis'teki komisyonda hem de Genel Kurul'daki oylamaya katılmayarak savunmasını yapmamıştı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında oluşturulan hazırlık komisyonu da savunmasını yapmak üzere Güzel'e ulaşamamıştı. Güzel, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin telefonuna Whatsapp'tan mesaj atarak, kendisini savunmak için Filiz Kerestecioğlu'na ve Tiryaki'ye yetki vermişti.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart'ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı. Ve kollukta bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor" dedi.

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