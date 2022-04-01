Semra Güzel firar mı etti? Bakan Bozdağ'dan son dakika açıklaması...

Son dakika! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan ve kayıplara karışan HDP'li Semra Güzel hakkında konuştu. Soruşturmanın detaylarını anlatan Bozdağ, "Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkış gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

KAŞIKÇI DAVASININ NAKLİ İDDİASI

Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz."

ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ TAHLİYE TARTIŞMASI

HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi."

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN FİRAR ETTİĞİ İDDİASI

Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor."

SEDAT PEKER'İN İADESİ

"Bildiğiniz gibi Kırmızı Bülten çıkarıldı. Türkiye hem İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden gelen talepleri de dikkate alarak iade talebinde bulundu. Bizim iade talebimizin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştığını değerlendiriyoruz. Ama oradan şu ana kadar bize herhangi bir dönüş olmadı."

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ

''Maalesef bugüne kadar ABD bu talebimize olumlu cevap vermedi. Türkiye olarak biz iade konusunda ısrarımızı ve bu konudaki haklı talebimizi en üst düzeyde dile getirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu talebinin yerine getirilmesini sağlamayı bundan sonradan devam edeceğiz''