HDP Milletvekili Semra Güzel kayıplara karıştı

“Koçero” kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora ile PKK kampında eli silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine TBMM tarafından dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel, ifadesi alınmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davetine yanıt vermeyince hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine bulunabileceği adreslerde aranan Güzel’e ulaşılamadı.

Semra Güzel’in milletvekili pasaportuyla gümrük kapılarından çıkış yaptığına dair bir tespit yer almıyor. 24 Mart tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Semra Güzel’in yurtdışına çıkışının engellenmesi için sınır kapılarına yazı yazılmıştı.

En son Diyarbakır’da görülen Semra Güzel, şu ana kadar yapılan tüm çağrılara ve aramalara rağmen bulunamadı. Semra Güzel’in yasadışı yollar ile Türkiye’den kaçtığı tahmin ediliyor.

PKK KAMPINDA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Terör örgütüne yönelik olarak Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen, “Koçero” kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora’nın telefonunda adli birimler tarafından yapılan incelemede HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’le birlikte fotoğrafları çıkmıştı. PKK kampında bir süre kaldığı tespit edilen Semra Güzel’in terörist Volkan Bora ile samimi fotoğraflarının yanı sıra eli silahlı fotoğrafları ve diğer teröristlerle futbol oynarken çekilen fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D. ise ifadesinde Volkan Bora’nın talebi üzerine Semra Güzel’i iki kez PKK kampına götürdüğünü anlatmıştı. H.D., Semra Güzel’in kod adının “Koçero’nun gülü” olduğunu ifade etmişti.

SÖZLÜSÜ DENİLMİŞTİ

Semra Güzel’in PKK kampında fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP’nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Semra Güzel’in öldürülen terörist Volkan Bora’nın sözlüsü olduğu ifade edilmişti. Güzel ile Bora arasındaki yakınlık gönül ilişkisi olarak sunulmaya çalışılmıştı.

Terörist Volkan Bora’nın annesi Songül Bora ise Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede oğlu Volkan Bora ile görüşmek için Semra Güzel’le Kuzey Irak’taki PKK’nın Metina Kampı’na gittiklerini anlatmıştı.

KAYIPLARA KARIŞTI

PKK kampında çıkan eli silahlı fotoğrafları üzerine Semra Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için hem Meclis’teki komisyonda hem de Genel Kurul’daki oylamaya katılarak savunmasını yapmamıştı. Hatta AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında oluşturulan hazırlık komisyonu, savunmasını yapmak üzere Semra Güzel’e ulaşamamıştı. Güzel, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin telefonuna Whatsapp’tan kendisini savunmak üzere Filiz Kerestecioğlu’na ve Tiryaki’ye yetki vermişti.

KURYELİK YAPMIŞ

Hakkındaki haberler ortaya çıktığı andan itibaren sırra kadem basan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sadece PKK kampındaki fotoğraflarından dolayı değil, aynı zamanda HDP ile PKK arasında kuryelik yaptığı, Kandil’in mesajlarını getirdiği, çanta içinde bazı evrak ve paraları götürüp getirdiği gibi iddialardan da aranıyor.

PKK KAMPINDA

Türkiye’den kaçan Semra Güzel’in yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçerek PKK kamplarına gittiği düşünülüyor. Güzel’in halen PKK kamplarında mı olduğu yoksa farklı yollardan Avrupa’ya geçip geçmediği ise bilinmiyor. (Abdulkadir Selvi-Hürriyet)