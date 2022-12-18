Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 21.13 sıralarında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.67 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırıkhan ilçesinde saat 21.13’te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANILMADI

Vali Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, "İlimizde 21.13'de meydana gelen depremde şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA

Vatandaşlar sarsıntı esnasında panik yaşarken depremin Adana, Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde hissedildiği bildirildi. İHA muhabirine açıklamada bulunan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Sizin de bildiğiniz gibi merkezi Kırıkhan olan bir deprem meydana geldi. Şiddetli bir deprem yaşadık, kriz masamızı oluşturduk kaymakamımızla beraber. Şuan bize ulaşan ufak tefek hasarların dışında herhangi bir şey yok ama sizin de bildiğiniz gibi deprem çok şiddetli bir depremdi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Tekraren söylüyorum herhangi bir ihtiyaçta ihbar hattını kullanabilirsiniz" dedi.