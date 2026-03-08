GAZETE VATAN ANA SAYFA
Hatay’da müstakil ev alevlere teslim oldu

08.03.2026 - 01:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Hatay’ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde bulunan müstakil evde yaşandı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer alevlerin diğer evlere sıçramasının önüne geçti. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

