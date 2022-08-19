GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemHastanede polisin elinden kaçtı, 500 metre sonra yakayı ele verdi
HaberlerGündem Haberleri Hastanede polisin elinden kaçtı, 500 metre sonra yakayı ele verdi
ABONE OL

Hastanede polisin elinden kaçtı, 500 metre sonra yakayı ele verdi

Kocaeli'de sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şahıs polisten kaçtı. Yaklaşık 500 metre kaçabilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

19.08.2022 - 10:07 |
Hastanede polisin elinden kaçtı, 500 metre sonra yakayı ele verdi

Olay, İzmit ilçesinde bağlı Cedit Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada muayene sırası beklerken aniden koşarak kaçmaya başlayan şahıs, polisin "dur" ihtarlarına rağmen durmadı. Yaklaşık 500 metre kaçabilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanma anları anbean vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kelepçelenen şahıs önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da polis merkezine götürüldü.

GÜNCEL HABERLER

Günlük 250 lira kazandırıyor! 'Elimiz çok yanıyor ama mecburuz'

Günlük 250 lira kazandırıyor! 'Elimiz çok yanıyor ama mecburuz'

Derya Büyükuncu'ya 8 yıl 2 aya kadar hapis istendi

Derya Büyükuncu'ya 8 yıl 2 aya kadar hapis istendi

MHRS siteminden randevu alınacak! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni model!

MHRS siteminden randevu alınacak! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni model!