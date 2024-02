Hamza Dağ CNN TÜRK'te açıkladı: Çok farklı bir belediyecilik yapacağız

Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Birçok kişiden İzmir'i daha iyi bildiğimi düşünüyorum. Öğrencilik yaşadım. Çok zor zamanlarım oldu. Mesele başlarken de zor zamanlarım oldu. Öğrencilik, avukatlığım ve milletvekillik olarak İzmir'de 3 dönemim var benim. Milletvekillik döneminde gitmediğim yer kalmadı. Ben İzmir'i hep sevdim. Siyaset yapmaktan keyif aldım burada. Bize oy vermese de şahsımıza olan ilgi mutlu etti.

Belediye başkan adayı olarak tepki ve olumsuz söz almadım. Oy vermeyeceğini söyleyen bir esnaf Balçova'da 'Siz Ankara'da İzmir'i daha çok güzel temsil ediyorsunuz' dedi. Çok naifti ama bu da bir tepki değildi. Birçok işte birçok insanın yanında olduk. Onlar da kelebek etkisiyle yakınlarına anlatmışlardır diye düşünüyorum. O nedenle çok keyifli kampanya dönemi yaşıyoruz.

"İZMİR'DE ÇOK FARKLI BİR BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ"

Ben şehirlerin karşılaştırılmasını doğru bulmuyorum. Bu nedenle lansmanımızın sloganı 'Eşsiz İzmir' koyduk. Çok da hoşumuza gitti. Her şehrim kendine özgü yapıları var. Bu ilerde farklı bir şekilde tezahür etmeyecek diye bir şey yok. Konya için de böyle İzmir için de böyle. Tırnak için de şunu söylüyorum ilk defa bu seçimde 'AKP'ye oy vereceğim' diyorlar. Sadece yol yapan kavşak yapan belediye başkanı olmayacağım. Ben sokaklarda dolaşacağım. Evinde engelli evladı olup hiç sosyal hayatı olmayan hanımefendinin yanında olacağız. Ben bunu milletvekiliyken yaptım. İzmir'de çok farklı bir belediyecilik yapacağız. İzmir'in sorunları 5 yıl daha erteleyemeyiz. Logo kullanmadığım için İzmirliler bana teşekkür etti. Gençliğimi AK Parti'de bereketlendirdim. Partiye aidiyetim konusunda bir sorun yok. Bundan rahatsız olan yok bir tek CHP'li yöneticiler rahatsız oluyor. Bu bir yerel seçim kampanyası. Herkesin başkanı olacağız. Hemşerilerimiz de bunu bu şekilde yaklaşıyor.

Haberin Devamı

Rakip olarak bir düşünce içerisinde olmadım. Benim adaylığım daha önce açıklandı. Tunç Bey'i İzmirliler 15 senedir tanır. Cemil Bey 5 sene Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptı. İzmirliler bunun üzerinden tanır. Doğrusu bir karşılaştırma yapmayı düşünmüyorum. Tunç Soyer ile uyumlu bir 5 sene geçirdik. Ankara'dan beklentiler yaptı ve biz de yardımcı oldu. İkisi arasında şöyle bir fark var. Tunç Bey Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi, Cemil Bey de Özgür Özel'i. Aralarındaki fark bu. Tunç Soyer'e haksızlık yapılıp yapılmadığına dair benim yorum yapmam doğru olmaz.

Haberin Devamı

İzmir'in öncellikle trafik sorununu çözmek gerekiyor. İstanbul'da trafik konuşulurken İzmir'de konuşulmuyordu. İzmir'de 10 yıldır battı çıktı yapılmıyor. Kavşak yapılmıyor. Şu an insanlar trafikte çok vakit geçiriyor. Körfez'in iki yakasını buluşturan 12 km'lik yarısı tüp geçiş, yapay ve köprüyle birbirini bağlayan bir geçiş. Ama öncelikle can alıcı işleri yapmamız lazım. Karşıyaka'da tramvayımız var. Konak'ta var bir de. İkisi arasında bağ yok. Karşıyaka'dan Konak'a bağlantı kuracağız. Şu anda aktarma hatları devam ediyor. Bazı ekspres hatlar kurmalıyız. 90 dakika uygulaması vardı bizde. Bir toplu taşımaya bindiğinde 90 dakika içerisinde bir ücret ödemiyordu. Biz 90 dakika uygulamasını geri getireceğiz. Günlük 20 TL'den 1200 lira hane gelirine katkı sağlayacağız.

Haberin Devamı

Yeni çevreyolu trafiği rahatlatacak. Tüm hesaplamaları yapıldı. Projesi bitti. Bunu Karayolu yapacak ama biz takipçisi olacağız. Çok rahatlatacak bir proje. Bağlantıları çok var. Deniz yolu oranı yüzde 2,5. Biz bunu 5'e çıkartacağız. Bayraklı dağ yolunu genişleteceğiz. Şehir hastanesi yeni açıldı. Bu nedenle yeni yollar yapacağız. Havalimanından Optimum'a yoğun bir trafik var. Bu trafiği rahatlatacağız. Havalimanına giden Yeşillik Caddesi var. Karayolları yol ağındaydı. Tunç Bey battı çıktı yapacağım dedi ve büyükşehir ağına kattı. Ama hiçbir şey yapılmadı. İZSU'nun boruları var aşağı inemiyoruz dediler. İZSU borularını taşıyamazsak 3 köprülü geçiş yapacağız. Bu da çok önemli. Ankara asfaltı da çok önemli. Bornova inişi sağlayacak bir projemiz var. Toplam 16 battı çıktı veya kavşak yapmamız lazım. Hemen bu yaz yapmamız lazım. Biz bunu yapamazsak ben rahat uyuyamam. Biz bunları yaparsak trafik çok rahatlar. Yetiştiremezsek 8-8 yaparız. Bu da iki yılda olur demek. Çünkü okullar tatil olacak. Trafik yoğunluğu az olmalı.

Haberin Devamı

"MİLLETİMİZ KİM HİZMET EDECEKSE ONU OYUNU VERECEK"

'Araçların alt takımlarını yapmaktan bıktık' sözüyle çok karşılaşıyoruz. İlk etapta o kötü yolları toparlayıp asfalt kalitesini yükselteceğiz. Alsancak Gül sokak burası. Hepsi bar değil. Bar ve kafeler var. Biz gider orada otururuz. Bu planlı bir program değildi. Ceyda Hanım'la yemek yedik sonra da hadi Gül Sokak'ı gezelim dedik. Seçim dönemi olmasaydı kafeler dolaşmaz, sadece oturduğumuz kafedekilere selam verirdik. Burada gösterilen ilginin yüzde 10'u sadece. 'Hamza abi oyum sana', ''Bu kez sana oy vereceğim' diyorlar. Milletimiz kim hizmet edecekse onu oyunu verecek. Biz yaptığımız işten keyif alıyoruz. Adaylığın hakkını vermeye çalışıyoruz. Ama asıl hakkını 1 Nisan'dan sonra vereceğiz. Milletvekili adayıyken de gitmiştik ama çok ses getirmemişti. Büyükşehir belediye başkan adayı olduğunuzda ses getiriyor.

"İZMİR ANKARA HIZLI TREN PROJESİ BİTECEK"

3'lü olsun güçlü olsun. 12 yıllık milletvekilliği dönemimde şunu çok net gördüm. Hükümetle yerelin birlikte olduğu işler daha katmerli olarak şehre ulaşıyor. Tunç Soyer'in hükümetten talep ettiği talepler karşılandı ama İzmir'in sorunlarını çözmek için bu yeterli değil. İzmir Ankara hızlı tren projesi bitecek. Ama sizin bazı işler için Ankara'nın koridorlarında dolaşmanız lazım projelerle. Kentsel dönüşüm projeleri de böyle. Ben Cumhurbaşkanımızın manevi desteğinin arkamızda olacağını düşünüyorum.

"İZMİR'DE 7 BİN KONUT HEMEN YAPILABİLİR"

İzmir'de şu an çok sayıda konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Rezerv alanda 7 bin konut hemen yapılabilir. 150 bin konut ise 5 yılda. Sosyal konut projesi yapalım. 5 yıl İzmir'de ikamet etme şartı koyacağız. Vatandaşla doğrudan biz muhatap olalım istiyoruz. Müteahhitle muhatap olmasın. Kentsel dönüşüm samimiyetle olacak bir iş ve biz bu samimiyeti göstermek istiyoruz.

"BU YAZ KOKUYU BÜYÜK ORANDA AZALTACAĞIZ"

Havalimanında karşılama oldu ve orada bir konuşma yaptım. 'Sadece İzmir için çalışacağız ve polemiğe girmeyeceğiz' dedim. Çiğli Arıtma Tesisi ile ilgili bir eleştiri getirdi. 'Çevre katliamı yapıyorlar' dedim. İzmir'deki kokunun da merkezi burası. Bunu aktif çalıştırdığımızda koku meselesi hal olacak. Bu yaz kokuyu büyük oranda azaltacağız ve sonraki yıllar hiç koku kalmayacak. Buradan çıkarılan çamuru bir şehre götürüyorlar. Biz bu çamurlar 500 milyonluk bir kaynak oluşturacağız belediyeye. Çiğli Arıtma Tesisi can damarlarımızdan bir tanesi. Buradan çıkan arıtma suyu tarımda da kullanabiliriz. 25 yıldır DSP-CHP belediyesiyle devam ediyoruz. Artık sorunları 5 yıl daha ilerletemeyiz. Yapılan iyi işler de var. Süt Kuzusu projesi var. Her eve ihtiyacı kadar süt götürüyordu Aziz Kocaoğlu. Bunu şu an yapılmıyor. Biz bunu yeniden yapacağız.