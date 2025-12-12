GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHakkari'de demir doğrama atölyesinde patlama: 1 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Hakkari'de demir doğrama atölyesinde patlama: 1 yaralı

Hakkari'de demir doğrama atölyesinde patlama: 1 yaralı

12.12.2025 - 23:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'de demir doğrama atölyesinde patlama: 1 yaralı

Hakkari'de demir doğrama atölyesindeki sobaya tiner dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.U. (15) isimli çocuk, atölyedeki sobayı yakmak için tiner döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle A.U. yaralanırken, atölyede de yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hastanede yanık ünitesinin bulunmaması nedeniyle A.U., ilk tedavisinin ardından Van'a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Erzurum Palandöken’de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
#Gündem

Erzurum Palandöken’de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Bartın'da otomobil tırın dorsesine saplandı:1 yaralı
#Gündem

Bartın'da otomobil tırın dorsesine saplandı:1 yaralı

Sanatçı Gül Tut'un kızı ve 4 kişi adliyeye sevk edildi
#Gündem

Sanatçı Gül Tut'un kızı ve 4 kişi adliyeye sevk edildi