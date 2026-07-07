GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÜreticilere ikinci sürgün öncesi ÇAYKUR’dan 'Kontrollü hasat ve randevuya uyun' çağrısı
HaberlerGündem Haberleri Üreticilere ikinci sürgün öncesi ÇAYKUR’dan 'Kontrollü hasat ve randevuya uyun' çağrısı

Üreticilere ikinci sürgün öncesi ÇAYKUR’dan 'Kontrollü hasat ve randevuya uyun' çağrısı

07.07.2026 - 19:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

Üreticilere ikinci sürgün öncesi ÇAYKUR’dan 'Kontrollü hasat ve randevuya uyun' çağrısı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 2. sürgün yaş çay hasadının 8 Temmuz Çarşamba günü başlayacağını duyurarak üreticilere fabrikalardaki yığılmaların önüne geçilmesi için günlük alım limitlerine ve randevu sistemine titizlikle uyulması istendi.

Haberin Devamı

ÇAYKUR’dan yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılı birinci sürgün yaş çay alımlarının 28 Haziran tarihi itibarıyla sorunsuz bir şekilde tamamlandığı hatırlatılarak "İkinci sürgün döneminde, genel hava koşulları ve makineli hasat oranının oldukça artması nedenleriyle hasat sürecinin kontrollü yapılması hepimizin önceliği olmalıdır.

İLGİLİ HABER

Aracını satmak istedi ekspertiz incelemesinde hayatını şokunu yaşadı! İçi farklı, dışı farkı, ruhsatı farklı çıktı
Aracını satmak istedi ekspertiz incelemesinde hayatını şokunu yaşadı! İçi farklı, dışı farkı, ruhsatı farklı çıktı

Alım süreçlerinde yığılmaların oluşması kaos ortamına sebebiyet verebileceği gibi bu durumun neden olacağı kalite sorunları ise çay tarımının sürdürülebilirliğini olumsuz olarak etkileyebilecektir. Bu koşullar altında Teşekkülümüz tarafından bildirilen günlük alım limitleri ve randevu sistemi başta olmak üzere yaş çay alım süreçlerine ait uygulamalarla uyumlu bir şekilde sürecin yürütülmesi tüm paydaşlarımız için önem arz edecektir.

İLGİLİ HABER

Yozgat’ta arpa hasadı başladı: 1 milyon 388 bin 575 ton üretim bekleniyor
Yozgat’ta arpa hasadı başladı: 1 milyon 388 bin 575 ton üretim bekleniyor

Bununla birlikte şunu da belirtmeliyiz ki, sürgün boyunca kurum olarak alım limitlerimizi daima azami seviyede tutmaya devam edeceğiz. Hepimizin malumu olan ikinci sürgün dönemine özel koşullar nedeniyle bazı hatırlatmaların yapılmasının sürecin doğru yönetilmesi bakımından isabetli olacağı kanaatindeyiz.

İLGİLİ HABER

Kapadokya ışıl ışıl: Eşsiz tarih ve doğal mirası ziyaretçilerini gün batımında ağırlamaya başladı
Kapadokya ışıl ışıl: Eşsiz tarih ve doğal mirası ziyaretçilerini gün batımında ağırlamaya başladı

Unutmayalım ki; yaptığımız her planlama ve işlemde çayımızın bolluk ve bereketinden hem bugün hem de gelecekte istifade edebilmemiz için değerlendirme yapmak durumunda olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle ikinci sürgünde başta üreticilerimiz olmak üzere çay tarımının tüm paydaşlarına kolaylıklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Güncel Haberler

Turizm beldesi Akyaka bu defa fahiş WC ücreti ile gündeme geldi
#Gündem

Turizm beldesi Akyaka bu defa fahiş WC ücreti ile gündeme geldi

Kars'ta sel alarmı: Şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu
#Gündem

Kars'ta sel alarmı: Şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu

Üreticilere ikinci sürgün öncesi ÇAYKUR’dan 'Kontrollü hasat ve randevuya uyun' çağrısı
#Gündem

Üreticilere ikinci sürgün öncesi ÇAYKUR’dan 'Kontrollü hasat ve randevuya uyun' çağrısı