Kapadokya ışıl ışıl: Eşsiz tarih ve doğal mirası ziyaretçilerini gün batımında ağırlamaya başladı

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Burada yürürken hem güvenli bir ortam hissediyorsunuz hem de geçmişte bu kayaların içinde yaşayan insanların hayatını daha iyi hayal edebiliyorsunuz. Özellikle yabancı turistler gece müzeciliğine büyük ilgi gösteriyor. Daha önce gece gezdirdiğim misafirlerim gündüzle karşılaştırdıklarında gece atmosferini çok daha etkileyici bulduklarını ifade ettiler" dedi.