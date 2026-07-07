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Turizm beldesi Akyaka bu defa fahiş WC ücreti ile gündeme geldi

07.07.2026 - 19:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Yılın en yoğun günlerinin yaşandığı turizm beldeleri tarihi ve doğal güzelliklerin yanında ilginç uygulamaları ile de gündeme gelmeye başladı. Muğla'nın önde gelen turizm beldelerinden Akyaka'da bir işletme tuvaletin kapısının "Müşteri harici kullanmak 500 TL" yazısı dikkat çekti.

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Muğla Akyaka'ya kardeşi ile birlikte tatile giden Hayri Aykanat, tuvalet ihtiyacı için bir kafeye girince tuvalet kapısına asılmış ilginç bir yazı ve fiyat tarifesi ile karşılaştı.

2Turizm beldesi Akyaka bu defa fahiş WC ücreti ile gündeme geldi

Tuvaletin kapısında yazılı olan "Müşteri harici tuvalet kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti 500 TL" yazısını çektiği video ile paylaşan Aykanat'ın bu paylaşımı kısa sürede viral oldu.

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3Turizm beldesi Akyaka bu defa fahiş WC ücreti ile gündeme geldi

Olayı çok ilginç ve bir o kadar da garip bulduğunu belirten Hayri Aykanat, "Kardeşimle birlikte Muğla Akyaka'ya tatile gitmiştik.

4Turizm beldesi Akyaka bu defa fahiş WC ücreti ile gündeme geldi

Biz hem geziyoruz hem de çektiğimiz görüntüleri sosyal medya hesabımızdan paylaşıyoruz.

5Turizm beldesi Akyaka bu defa fahiş WC ücreti ile gündeme geldi

Akyaka'da bir kafenin tuvaletini kullanmak istedik. Kapıdaki yazıyı görünce çok şaşırdık" dedi.