GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYozgat’ta arpa hasadı başladı: 1 milyon 388 bin 575 ton üretim bekleniyor
HaberlerGündem Haberleri Yozgat’ta arpa hasadı başladı: 1 milyon 388 bin 575 ton üretim bekleniyor

Yozgat’ta arpa hasadı başladı: 1 milyon 388 bin 575 ton üretim bekleniyor

07.07.2026 - 18:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YOZGAT (İHA)

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde arpa hasadı gerçekleştirildi.

1

Tarım ve hayvancılık yapan üretici İbrahim Tamer’in tarlasında düzenlenen arpa hasadına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan katılarak incelemelerde bulundu.

2Yozgat’ta arpa hasadı başladı: 1 milyon 388 bin 575 ton üretim bekleniyor

Yozgat’ın buğday üretiminde ülke sıralamasında 6'ncı sırada, arpa üretiminde ise 17'nci sırada yer aldığı belirtildi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Yozgat’ta arpa hasadı başladı: 1 milyon 388 bin 575 ton üretim bekleniyor

Ayrıca Yozgat’ta 2026 yılında yaklaşık 3 milyon 703 bin dekar arazide hububat ekimi yapıldığı ve 1 milyon 388 bin 575 ton hububat üretimi beklendiği ifade edildi.

4Yozgat’ta arpa hasadı başladı: 1 milyon 388 bin 575 ton üretim bekleniyor

Programda açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bu sene çok şükür çok verimli bereketli bir yıl içerisindeyiz. Arpada 700 ila 1 ton aralığında beklenti var. Bereketli olsun inşallah.

5Yozgat’ta arpa hasadı başladı: 1 milyon 388 bin 575 ton üretim bekleniyor

Yozgat ilimizde bu sene yaklaşık ekimi yapılan 805 bin dekarlık alanda da hasat çalışmaları devam ediyor. Bu sene yağışlı, bereketli, zarardan uzak bir yıl geçirdik.

6Yozgat’ta arpa hasadı başladı: 1 milyon 388 bin 575 ton üretim bekleniyor

Üreticimiz ve çalışanlarımız bu konudan son derece memnunlar. İnşallah bu vesile ile yıl sonuna kadar arpalardan sonrasında buğdaylarda da aynı verimi alırız.

7Yozgat’ta arpa hasadı başladı: 1 milyon 388 bin 575 ton üretim bekleniyor

İnşallah üreticimiz emeğinin karşılığını almış olur" dedi.

8Yozgat’ta arpa hasadı başladı: 1 milyon 388 bin 575 ton üretim bekleniyor

Biçerdöver ile temsili olarak hasat yapılmasının ardından program sona erdi.