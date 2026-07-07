Aracını satmak istedi ekspertiz incelemesinde hayatını şokunu yaşadı! İçi farklı, dışı farkı, ruhsatı farklı çıktı

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Yapılan detaylı kontrollerde aracın fiziksel özelliklerinin ise 2013 model ile uyumlu olduğu tespit edildi. İncelemeyi yapan ekspertiz uzmanları, aracın şase numarasının bulunduğu bölümde kazıma işlemi yapıldığını ve yeniden şase numarası işlendiğini belirledi.