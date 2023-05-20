Hablemitoğlu suikastında tutukluların hepsi serbest

Akademisyen Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. “Sır” cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 yıl aradan sonra 2022 yılında 6’sı tutuklu 10 şüpheli hakkında Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, emekli Albay Tarkan Mumcuoğlu’nun o tarihlerde Kazakistan’da bulunduğu sırada, eski MAK Alay Komutanı Levent Göktaş’ın talimatıyla gizlice Türkiye’ye gelerek cinayeti işlediği iddia ediliyordu. Davanın son duruşma periyodu, 15 Mayıs-19 Mayıs tarihleri arasında görüldü.

‘KAZAKİSTAN’DAN AYRILMADI’

Hürriyet'te yer alan habere göre; duruşmalarda, Mumcuoğlu’nun Kazakistan’da birlikte görev yaptığı bazı askerler tanık olarak dinlendi. Tanıklar arasında Kazakistanlı bir emekli albay da yer aldı. Tanıklar, cinayetin işlendiği tarihlerde Mumcuoğlu’nun Kazakistan’dan ayrılmadığı yönünde beyanlarda bulundu. Sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından, mahkeme verdiği 64 maddelik ara kararı 19 Mayıs günü sabaha karşı açıkladı.

‘DELİLLER YETERLİ DEĞİL’

Mahkeme, dosyaya kazandırılan kurs belgeleri ve tanık beyanlarına dikkat çekerek, “tetiği çeken failin sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu olmayabileceği” gerekçesiyle sanığın tahliyesine karar verdi. Kararda, cinayeti azmettirme, aracılık etme, yardım etmekle suçlanan diğer tutuklu sanıklar için de “Mumcuoğlu’nun olay zamanı Kazakistan’da olduğunu gösterdiği, bu durumda asıl fail (tetikçi) tespit edilmeden, bağlantıları ortaya çıkartılmadan, bu sanıkların tutuklu kalmalarının ölçülü olmayacağı” değerlendirmesi yapılarak, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti. Böylelikle, başka suçtan cezaevinde bulunan Enver Altaylı dışındaki sanıklar tahliye edildi. Tahliye kararlarına savcılık itiraz etti.

TAKİP Mİ EDİLİYORDU

Mahkeme, Hablemitoğlu’nun telefonunda “Yüzbaşı” olarak kayıtlı kişinin kimliğinin tespit edilmesini, Hablemitoğlu’nun 14 Aralık 2002 tarihinde Eskişehir’de katıldığı konferansın kamera kayıtlarının getirilmesini de istedi. Kamera görüntülerinde Hablemitoğlu’nun öldürüldüğü gün gittiği marketteki görüntülerde bulunan iki erkek şahsın kendisini takip eden şahıslar olabileceği gözetilerek, bu şahısların konferansa katılan şahıslar arasında bulunup bulunmadığı konusunda rapor hazırlanması da talep edildi.

TUTUKLU KALMADI

Tutuklu sanıklar Levent Göktaş, Enver Altaylı, Nuri Gökhan Bozkır, Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Fikret Emek, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak Enver Altaylı, daha önce FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından hapis cezası aldığından cezaevinden tahliye edilmedi.