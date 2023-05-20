3 milyar dolarlık miras kavgası! Türkiye'nin en zenginlerindendi, kanlı bıçak şikayeti

Aile arasında 14 yıldır Türkiye’nin en büyük miras kavgalarından birisi yaşandı. Tatlıcı ailesi arasında bu zamana kadar 100’e yakın şikâyet ve davaya bir yenisi daha eklendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Üvey oğlu Mehmet Tatlıcı tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Nurten Tatlıcı (73), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesine göre, Nurten Tatlıcı, birkaç siparişini alması için asistanı Dünya K. ile görüştü. Dünya K., kendi aracı bozuk olduğu için Nurten Tatlıcı’nın makam aracıyla siparişleri almak için bir alışveriş merkezine gitti. Siparişleri aldıktan sonra alışveriş merkezinin otoparkına giden Dünya K., aracın camının üzerine kanlı karakterlerle ‘Marika’ (Nurten Tatlıcı’nın önceki adı) yazısını ve üzerine kan bulaşmış bir bıçak gördü. Nurten Tatlıcı, şikâyet dilekçesinde özetle “Müvekkil ve oğlunun can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz” denildi.