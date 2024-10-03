Giresun’da içme suyu projesi için belediyelerden ortak hamle! Teklif sunuldu

Giresun merkeze 70 kilometre uzaklıktaki İkisu bölgesinden başlatılması planlanan projeyi hızlandırmak amacıyla düzenlenen toplantıya Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ev sahipliği yaparken, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu ve Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin toplantıda yer aldı.

"Su sorununun kalıcı çözümler gerektiriyor"

Toplantıda konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, su sıkıntısının son yıllarda giderek arttığını vurgulayarak “Su sıkıntısı çektiğimiz doğrudur ve bu sorunun önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülüyor. Mevcut kuyularımız ve depolarımız yetersiz kalıyor. Geçici çözümler üretsek de kalıcı bir çözüm için İkisu DSİ Su Projesi en önemli fırsat. Bu projenin tüm ilçelerimiz için hayati öneme sahip olduğunu biliyoruz. Aynı masada buluşarak güç birliği yapmamız büyük önem taşıyor. Ne kadar geniş bir katılımla bu süreci takip edersek, projenin hayata geçmesi o kadar mümkün olacak” dedi.

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Toplantıya katılan diğer belediye başkanları da projenin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Başkanlar, içme suyu sorununa kalıcı çözüm getirecek bu projeyi yakından takip edeceklerini ve kamuoyunun desteğini sürekli sıcak tutacaklarını belirttiler.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ilk etapta Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile görüşülmesi kararlaştırıldı. Ardından DSİ Bölge Müdürü Fatih Kişi’nin Giresun’a davet edilerek projenin ilerlemesi için detaylı bir görüşme yapılması planlandı. Ayrıca projeye baraj ilavesi yapılması için DSİ’ye teklif sunulması kararı alındı.