Germencik'te pazar yeri çilesi son buluyor! Yazın sıcaktan kışın yağmurdan kurtaracak 2027'de hizmete açılıyor

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Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde yapılması planlanan kapalı pazar yeri projesinin ön hazırlık ve projelendirme çalışmalarına başlandı. Projenin 2027 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.





Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Ortaklar Mahallesi'ne kazandırılacak kapalı pazar yeriyle ilgili hazırlık çalışmalarının başladığını duyurdu. Proje kapsamında öncelikle dolgu çalışmaları ve çevre düzenlemesinin yapılacağı, ardından pazar yerinin yapım aşamasına geçileceği belirtildi.

Kapalı pazar yerinin tamamlanmasıyla birlikte pazarcı esnafının ve vatandaşların daha konforlu, modern ve elverişli bir ortamda hizmet alması hedefleniyor. Projenin, özellikle pazar alışverişi sırasında yaşanan hava şartlarına bağlı olumsuzlukların azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.





Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ortaklar Mahallesi'ne kazandırılacak pazar yerinin hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirterek, dolgu ve çevre düzenlemesinin ardından yapım sürecine geçeceklerini ifade etti. Zencirci, Germencik için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.