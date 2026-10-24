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Germencik'te pazar yeri çilesi son buluyor! Yazın sıcaktan kışın yağmurdan kurtaracak 2027'de hizmete açılıyor

24.10.2026 - 11:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Germencik'te pazar yeri çilesi son buluyor! Yazın sıcaktan kışın yağmurdan kurtaracak 2027'de hizmete açılıyor

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı en büyük yerleşim yerlerinden Ortaklar Mahallesi'nde, hem pazarcı esnafının hem de mahalle sakinlerinin yıllardır merakla beklediği kapalı pazar yeri projesinde resmi süreç başladı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, projenin ön hazırlık, zemin dolgu ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandığını duyurdu. Modern mimarisiyle dikkat çekecek olan projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

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Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde yapılması planlanan kapalı pazar yeri projesinin ön hazırlık ve projelendirme çalışmalarına başlandı. Projenin 2027 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Ortaklar Mahallesi'ne kazandırılacak kapalı pazar yeriyle ilgili hazırlık çalışmalarının başladığını duyurdu. Proje kapsamında öncelikle dolgu çalışmaları ve çevre düzenlemesinin yapılacağı, ardından pazar yerinin yapım aşamasına geçileceği belirtildi.

Kapalı pazar yerinin tamamlanmasıyla birlikte pazarcı esnafının ve vatandaşların daha konforlu, modern ve elverişli bir ortamda hizmet alması hedefleniyor. Projenin, özellikle pazar alışverişi sırasında yaşanan hava şartlarına bağlı olumsuzlukların azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Germencikte pazar yeri çilesi son buluyor Yazın sıcaktan kışın yağmurdan kurtaracak 2027de hizmete açılıyor

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ortaklar Mahallesi'ne kazandırılacak pazar yerinin hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirterek, dolgu ve çevre düzenlemesinin ardından yapım sürecine geçeceklerini ifade etti. Zencirci, Germencik için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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