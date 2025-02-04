Genel af çıkacak mı? Mahkum ve yakınlarının heyecanla beklediği genel af hakkında ilk resmi açıklama AK Parti'den geldi

10. YARGI PAKETİ KAPSAMI NE?

Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi ile ilgili yaptığı açıklamada, "10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz." dedi.

ADALET BAKANI YAGI PAKETİNİN İÇERİĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Meclisin gündeminde olan 9. Yargı Paketi'nde ve Meclisin gündeminde olan, milletvekillerimizin takdirine arz ettiğimiz 10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var. Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

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AK PARTİ, 4. YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİNİN "İLK YARGI PAKETİ" İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyete ilişkin yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında belgenin ilk kanun teklifi için hazırlıklara başladı.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 1. Yargı Paketi olarak adlandırılacak teklifte, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına, 2 yıl ve altında kısa süreli hapis cezası gerektiren suçlarda belirli bir sürenin cezaevinde geçirilmesine veya zorunlu kamu hizmetinde çalıştırılmaya yönelik düzenlemeler yer alacak.

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Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk yargı paketi, TBMM Başkanlığına sunulacak. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 1. Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Belgede yer alan diğer hedef ve faaliyetlerle ilgili düzenlemeler, hazırlanacak yargı paketleriyle yasalaştırılacak.

GENEL AF ÇIKACAK MI? AK PARTİLİ İSİM AÇIKLAMA YAPTI

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gündemde yer alan af çıkacak mı? sorusunun yanıtına yönelik Güler, "Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Zaten ceza infaz yasamızda bizim kendi hayati konumunu sürdüremeyecek derecede, bireysel çalışmalarını, bireysel insani davranışlarını yapamayacak derecede hasta, yatalak, bakıma muhtaç hale gelmiş mahkumların sonuçları itibarı ile belli bir yaştan sonra Cumhurbaşkanımızın zaten yetkisi içerisinde olan bazı hususlar var. Bu adli adli tıp kurulu raporuna bağlandığı zaman zaten 28 Şubat paşalarında olduğu gibi belli hastalıklar noktasına zaten tahliye ediliyor ve o bakımlarının yapılması için, tedavi yapılması için zaten tahliye yapıyor, o imkan zaten var." ifadelerini kullandı.

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Güler açıklamasının devamında şunları söyledi;

"Ama bunu bugünden yani sadece buna bağlayarak yürütmek ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Mevcut ceza infaz düzenlemesinde siz suç ayrımı yaparak bunu değerlendiremezsiniz. Siz kişinin işlediği suça bakarak infaz düzenlemesinin şeklini belirlemiyorsunuz. Terör suçlu da olsa, adi suçlu da olsa aynı ceza bu koşullar içerisinde, aynı insan hakları özelliği bağlamında sizin bunu infaz etmeniz gerekiyor, onun ayrımı yapamazsınız.

BİRDEN FAZLA SABIKALI KİŞİLERE TUTUKLAMA TEDBİRİ

Yargıda 5 yılda atılacak adımları içeren yargı reformu strateji belgesinde peki neler var? Artan şiddetin önüne geçilmesi ve cezasızlık algısının önüne geçmek için, ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda da ilk adımda birden fazla sabıkası bulunan kişilerin hüküm giymesi beklenmeyecek, tutuklu yargılanması sağlanacak. Tutuklama tedbiri ise suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve kamu düzenine tehlike oluşturma hususları dikkate alınacak.

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BELİRLİ SUÇLARDA CEZANIN YÜZDE 10'U CEZAEVİNDE

İkinci adımda ise cezasızlık algısının önüne geçmek olacak. Mevcut sistemde belli sürelerin altında hapis cezası alanlar, denetimli serbestlik kapsamında cezaevine girmiyor. Bu durum değişecek, asgari tutukluluk süresi getirilecek. Belirli suçlarda cezanın en az yüzde 10'u cezaevinde geçecek.

Uzayan yargı süreçleriyle ilgili de önemli adımlar atılacak. Davaların makul sürede tamamlanması sağlanacak. Soruşturma aşamasının daha etkin şekilde yapılması ve delillerin tam olarak toplanması bu süreçte değişiklik yapılacak başlıklardan olacak. Yine arabuluculuk sisteminin daha etkin bir şekilde kullanılması da hedefler arasında.

4'üncü yargı reformu strateji belgesinin hazırlıkları yaklaşık 1 buçuk yıldır sürüyor. Yargı kurumlarının her kademesiyle sorunlara ilişkin toplantılar yapıldı. Adalet Bakanlığı çalışmalar kapsamında 55 bin görüş alırken, 12 bin paydaş anketi yapıldı.